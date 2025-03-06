Почтовые отделения в Московском регионе изменят график работы в связи с 8 марта

8 марта станет выходным для всех отделений «Почты России» в Подмосковье и Москве, кроме круглосуточных (101000 ул. Мясницкая, д. 26А, стр. 1 и 121099 пл. Смоленская, д. 13/21) и тех, которые оказывают услуги по выдаче заказов с маркетплейсов. Эти отделения продолжат обслуживать клиентов в обычном режиме, сообщает пресс-служба Мингосуправления Подмосковья.

7 марта рабочий день почтовых отделений сократится на один час, за исключением круглосуточных и офисов, выдающих заказы с маркетплейсов. 8 марта почтальоны не будут разносить почтовые отправления и периодические печатные издания. Пенсии и пособия они доставят по графику, согласованному с региональным отделением Социального фонда РФ.

9 марта отделения возобновят обслуживание по обычному расписанию.

Уточнить актуальное расписание работы или найти на карте ближайший открытый почтовый офис можно на официальном сайте или в мобильном приложении компании.

Ранее губернатор Московской области Андрей Воробьев заявлял, что цифровизация позволяет людям с удобством получать государственные услуги, обращаться к властям, не выходя из дома. Перевод услуг в «цифру» дает возможность обеспечить комфорт для жителей региона.

Глава региона также отметил, что в области стоит задача обеспечить стабильность и выполнение всех тех приоритетных направлений, которые жители Подмосковья ожидают от властей.