Почтовые отделения Подмосковья изменят график 7–9 марта

Почтовые отделения Подмосковья изменят режим работы в связи с Международным женским днем. 8 марта станет выходным днем для большинства офисов, 7 марта рабочий день сократят на час, сообщает пресс-служба министерства государственного управления, информационных технологий и связи Московской области.

8 марта будет выходным для всех отделений Почты России в Московской области, за исключением офисов, которые выдают заказы с маркетплейсов. Они продолжат работать в обычном режиме.

7 марта почтовые отделения закроются на час раньше. С 9 марта обслуживание клиентов возобновится по стандартному расписанию.

В праздничный день почтальоны не будут доставлять почтовые отправления и периодические издания. Пенсии и пособия выплатят по графику, согласованному с региональными отделениями Социального фонда России с учетом особенностей территорий.

В компании отметили, что для своевременной доставки пенсий, пособий, корреспонденции и заказов часть отделений может работать по индивидуальному графику. Уточнить расписание и найти ближайший открытый офис можно на официальном сайте или в мобильном приложении Почты России.

Ранее губернатор Московской области Андрей Воробьев отметил, что за последние годы Подмосковье существенно внедрило «цифру» в различные отрасли — здравоохранение (запись к врачу, телемедицина, планшеты для работы бригад скорой помощи), общественный транспорт (безналичная оплата, возможность видеть, когда придет автобус), образование (запись в школу или детский сад, школьный дневник). Все эти функции очень удобны людям.

«Обратная связь от жителей, которая стоит во главе угла, позволяет сегодня в Московской области видеть актуальную карту, актуальное меню проблем каждого населенного пункта. Это позволяет власти оперативно реагировать», — сказал Воробьев.