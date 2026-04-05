Почти тысяча подольчан вышли на общегородской субботник

Порядка 1000 жителей городского округа Подольск приняли участие в старте весеннего месячника чистоты, который развернулся 4 апреля на 11 площадках муниципалитета. От школьников до ветеранов, от коммунальщиков до семей с детьми — акция в очередной раз доказала: равнодушных к состоянию общего дома в Подольске нет, сообщила пресс-служба администрации городского округа.

Масштабное наведение порядка после зимнего сезона охватило ключевые точки округа. В числе адресов, где кипела работа, — Сквер 200-летия Подольска, улицы Генерал-губернатора Закревского, Правды, Плещеевская, проспект Юных Ленинцев, микрорайоны Климовск и Львовский, а также территории кладбищ «Красная горка» и Климовского.

Особый колорит акции придало участие целых династий. Так, на улице Правды взрослые вышли на субботник с детьми, чтобы личным примером показать важность заботы о родном крае.

«Когда ребенок сам уберет мусор, он будет совсем иначе относиться к чистоте. Это лучший пример воспитания через труд», — поделились супруги Пеливановы.

В поселке Быково к уборке присоединились юнармейцы и заместитель главы округа Михаил Саруханов, а также коллективы ресурсоснабжающих организаций («Подольская теплосеть», «Водоканал»). Участники очистили газоны, тротуары и дорожки, вдохнув в территорию новую жизнь. На Плещеевской работе придали особый смысл: там наводили порядок вблизи старинной усадьбы, очистив придорожную зону от 15 мешков смета.

Не отставали и в Климовске: на улице Ленина совместными усилиями жителей, комитета по ЖКХ и «УК Подольск» было собрано и вывезено 24 кубометра мусора, сухих веток и листвы. А на проспекте Юных Ленинцев более 70 активистов всего за несколько часов привели в порядок обочины на участке от дома № 54 до № 82В.

Организацию работ взял на себя Подольский комбинат благоустройства, предоставивший на всех точках инвентарь: грабли, метлы, лопаты и мешки.

Этот субботник стал лишь первым этапом большой весенней уборки. Впереди жителей округа ждут еще три общегородских дня чистоты. Как отметили в администрации, пока подольчане действуют плечом к плечу, округ становится уютнее и красивее с каждым часом.

Ранее губернатор Подмосковья Андрей Воробьев отметил, что тема экологии актуальна для Московской области.

«Тема экологии всегда актуальна для любой территории, в том числе, для Подмосковья, где живет, отдыхает, гуляет, работает большое количество людей. Мы поставили задачу, чтобы в территориях, в городах Подмосковья не было „грязных“ предприятий, которые существенно влияют на экологию, доставляют хлопоты жителям. Эта работа ведется весьма успешно», — сказал Воробьев.