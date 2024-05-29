Почти полтонны макулатуры собрали в Дзержинском в рамках эко-марафона

В Дзержинском более месяца в стенах Молодежного центра «Лидер» работал пункт приема макулатуры. За это время волонтеры и неравнодушные жители города приносили старые газеты, журналы, картон, старые книги и другое, передает пресс-служба администрации городского округа.

По предварительным подсчетам нам удалось собрать почти 500 кг. Сегодня волонтеры помогли загрузить макулатуру и отправить ее на переработку.

Напомним, что эко-марафон проходил в форме соревнования между городскими округами. По информации организаторов акции, призовой фонд (эко-баллы и ценные призы) по результатам весенней акции будет полностью переведен в наличные деньги и передан в помощь военнослужащим или будет закуплено все что, нужно по запросу с фронта.

Ранее губернатор Московской области Андрей Воробьев отмечал важность вопросов экологии для региона. Он поручил активно информировать жителей Московской области об экологической ситуации.