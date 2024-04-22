Почти половина жителей Москвы планирует работать в майские праздники

Опрос более 7 тысяч работающих показал, что 49% жителей Москвы планируют работать на майских праздниках. При этом 23% из них будут выполнять рабочие задачи все праздничные дни, сообщили РИАМО в пресс-службе портала Авито Работа.

19% москвичей намерены работать с 28 апреля по 1 мая, а 7% — с 9 по 12 мая. Тех, кто не собирается браться за работу в праздники, — 35%. Женщины (39%) чаще мужчин (25%) сообщали, что не планируют трудиться.

По сферам деятельности больше всех будут работать сотрудники онлайн-торговли (75%), туризма и гостинично-ресторанного бизнеса (71%), салонов красоты и фитнеса (70%), торговли (65%), сельского хозяйства и агропрома (63%). Не планируют выходить на работу работники бухгалтерии и финансов (54%), административной отрасли (54%), образования и науки (52%).

В 2023 году на майские праздники работали 46% жителей Москвы. Из них трудились 53% мужчин и 42% женщин. Самой популярной причиной, по которой москвичи выходили на работу, была специфика их рода деятельности (35%). По собственному желанию на работу выходят 29%, у 18% есть срочные задачи, 13% трудятся по просьбе работодателя.

8% жителей столицы предпочитают работать в майские праздники, а отдыхать в другое время. 7% надеются просто занять свободное время в выходные. Столько же респондентов признались, что им просто нравится работать в пустом офисе. При этом 3%, наоборот, любят трудиться плечом к плечу с коллегами.

Часто праздники используют в качестве дополнительного заработка. 22% москвичей признались, что за работу в государственные выходные они получают двойную оплату, 5% — оплату в одинарном размере, 11% получают премии за переработки, 5% — получают дополнительные выходные.

По всей России двойную выплату за работу в праздники получают 34% сотрудников на производствах, 31% представителей транспортной сферы, логистики и доставки и 28% специалистов инвестиций и банков. Премии и надбавки дают 20% специалистов маркетинга, PR и рекламы и 14% сотрудникам из гостинично-ресторанной сферы и туризма.

Согласно законодательству, праздничные дни не всегда оплачиваются в двойном размере. Например, работники со сменным графиком не получают надбавки, но могут взять дополнительный отгул. Не получают двойную оплату и сотрудники с месячной нормой выработки.