Почти половина россиян не могут прожить день без гаджетов

48% россиян признались, что не смогли бы провести сутки без смартфонов, компьютеров и телевизоров. Еще 50% заявили, что готовы легко отказаться от техники на день, сообщает kp.ru .

5 марта отмечается День выключенных гаджетов, который напоминает о пользе цифрового детокса. Однако опрос показал, что для многих россиян отказ от техники на сутки остается сложной задачей.

Почти половина респондентов объяснили, что должны быть на связи с семьей и коллегами даже в выходные. Кроме того, развлечения — книги, фильмы, общение — у многих связаны со смартфонами и компьютерами.

«Нет, по работе могут дергать, семья тоже, а если про досуг говорить, то и книги у меня электронные, в телефоне», — сказала участница опроса.

При этом 50% заявили, что без труда обойдутся без гаджетов целый день. По их словам, время можно посвятить семье, настольным играм, прогулкам или поездке на природу. Некоторые респонденты отметили, что уже практикуют цифровой детокс.

«Легко могу отказаться, когда еду за город, обычно вообще не достаю там телефон и не включаю телевизор, а чем занять себя — всегда найдется», — рассказал участник опроса.

Еще 2% затруднились с ответом. В исследовании участвовали 3,8 тысячи россиян.

