Почти половина россиян используют искусственный интеллект в повседневной жизни

Опрос: ИИ чаще всего применяют для поиска информации и создания контента

Почти 45% россиян используют искусственный интеллект для работы и в быту, чаще всего для поиска информации и создания контента, показал опрос финансовой онлайн-платформы WEBBANKIR, сообщает Газета.ru .

Согласно результатам опроса, проведенного финансовой онлайн-платформой WEBBANKIR, 45,1% россиян применяют искусственный интеллект, такой как ChatGPT, YandexGPT и DeepSeek, для поиска информации в интернете. Еще 21,6% используют ИИ для создания текстов, музыки и рисунков, а 12,4% обращаются к нему за советами по жизненным вопросам. Общение на личные темы с ИИ выбрали 10,5% респондентов, а для расчетов и решения сложных задач его используют 11,8%.

Опыт взаимодействия с сервисами искусственного интеллекта отсутствует у 42,6% опрошенных. Из них 22,2% не интересуются этой технологией, 4,6% считают ее слишком сложной, а 15,7% допускают возможность начать пользоваться ИИ в будущем.

Большинство участников опроса считают, что наибольшую пользу искусственный интеллект может принести в информационной сфере (60,8%). Также популярными направлениями применения названы производство и промышленность (47,7%), транспорт и логистика (41,8%), образование (41,2%) и медицина (37,9%). Меньше всего респонденты видят перспективы ИИ в литературе и искусстве (17%).

Наибольшие риски использования искусственного интеллекта россияне отмечают в медицине (53,6%), военной сфере (43,1%) и финансах (35,3%). Половина опрошенных (50,3%) опасаются, что ИИ может искажать реальность и создавать фейковую информацию, а 47,7% считают, что он может быть использован в преступных схемах. Еще 47,5% респондентов выразили опасения, что развитие технологий приведет к потере самостоятельности у людей, а 42,5% — к безработице. Около трети (32,7%) переживают, что ИИ заменит живое человеческое общение.

В исследовании приняли участие 3 тысячи человек в возрасте от 18 до 60 лет из разных регионов России.