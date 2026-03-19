Почти нулевая видимость: Хургаду накрыла мощная песчаная буря

сегодня в 21:22

Мощный песчаный шторм накрыл Хургаду, в результате чего видимость в населенном пункте снизилась почти до нуля. Местные жители и туристы публикуют завораживающие фото и видео, сообщает РЕН ТВ .

Глава провинции Красное море в Египте дал указание руководителям городских и районных администраций предпринять все требуемые действия для борьбы с последствиями природного явления.

Российские путешественники, находящиеся на отдыхе в Хургаде, самостоятельно покинули побережье еще до того, как стихия начала проявлять свою силу. Официальные лица рекомендуют гостям оставаться в своих жилых помещениях.

На опубликованных кадрах видно, что из-за песка видимость в городе практически нулевая. Воздух и все вокруг приобрело желтый оттенок.

На территорию провинции также выпали интенсивные осадки, что привело к временному закрытию автомобильной трассы «Сафага-Кена».

