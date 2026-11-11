Юбилейный, десятый сезон Всероссийской олимпиады студентов «Я — профессионал» собрал 990 337 заявок. Свое участие в нем подтвердили более 230 тысяч человек — студенты из России и 122 зарубежных государств. Для проекта это абсолютный рекорд за все годы проведения, сообщила пресс-служба Президентской платформы «Россия — страна возможностей».

Охват оказался таким, что в юбилейном сезоне к олимпиаде примкнул каждый двадцатый студент отечественной системы высшего образования. При этом большинство участников не ограничивались одним профилем: в среднем каждый выбирал не менее четырех направлений.

География заявок — от Калининградской области до Приморского края и от Республики Адыгея до Магаданской области. Заявки пришли из более чем 1 000 вузов и филиалов, то есть примерно из 80% всех организаций высшего образования страны.

«Олимпиада „Я — профессионал“ — общенациональная площадка для развития студентов. На участие в X сезоне поступили заявки от обучающихся более чем 1 000 вузов и филиалов — это порядка 80% организаций высшего образования страны. По всей России формируется среда для молодых людей, где они могут проявить себя, перенять опыт академических лидеров и подготовиться к трудоустройству в ведущие отечественные компании», — подчеркнула заместитель Министра науки и высшего образования Российской Федерации Ольга Петрова.

Среди вузов наибольшую активность показали Тюменский индустриальный университет (33 308 регистраций), Первый МГМУ имени И. М. Сеченова (31 725), РГАУ — МСХА имени К. А. Тимирязева (24 344), Высшая школа экономики (22 600) и Кубанский государственный медицинский университет (22 048). Отдельно выделяются ведомственные вузы: свыше 6,4 тысячи заявок поступило от обучающихся образовательных организаций силовых структур, отвечающих за национальную безопасность и работу критической инфраструктуры, — в их числе ФСО, МВД и ФСИН.

По регионам лидерство удерживают Москва (56 837 участников), Санкт-Петербург (19 893), Республика Башкортостан (10 925), Тюменская область (9 121) и Республика Татарстан (8 954).

«Олимпиада „Я — профессионал“ востребована по всей стране и объединяет студентов, готовых формировать кадровый фундамент России. Среди субъектов РФ с наибольшим числом участников юбилейного сезона — Москва (56 837 участников), Санкт-Петербург (19 893), Республика Башкортостан (10 925), Тюменская область (9 121) и Республика Татарстан (8 954). В этих регионах молодежь активно ищет возможности для карьерного развития и заявляет о себе на федеральном уровне», — считает генеральный директор Президентской платформы «Россия — страна возможностей», ректор Мастерской управления «Сенеж» Андрей Бетин.

Зарубежное направление представлено 7 521 студентом из 122 государств — от Азии и Африки до США и стран Евросоюза. Американские участники чаще всего выбирали «Ветеринарию и зоотехнию», «Селекцию и генетику сельскохозяйственных растений», «Биологию», «Программирование и информационные технологии», «Информационную и кибербезопасность», «Лечебное дело и педиатрию» и «Освоение космоса». Студенты из ЕС отдавали предпочтение «Международным отношениям» и «Проектному менеджменту», а также «Креативным индустриям», «Лечебному делу и педиатрии», «Рекламе и связям с общественностью», «Экономике», «Бизнес-информатике» и «Дизайну».

Всего участникам предложили 68 направлений. Задания готовили 37 вузов-организаторов, прошедших конкурсный отбор, совместно с индустриальными партнерами. Самыми популярными по числу заявок стали «Педагогика образования» (34 865), «Искусственный интеллект» (34 507), «Лечебное дело и педиатрия» (32 743), «Психология» (30 542) и «Биология» (29 066).

«Олимпиада — индикатор профессиональных предпочтений молодежи: участники выбирают области, в которых они хотят развивать компетенции и повышать экспертизу. По итогам регистрационной кампании X сезона лидером среди направлений стала „Педагогика образования“ (34 865 заявок). Дисциплина поднялась в топ с десятого места в прошлом сезоне, и это прямой сигнал о росте интереса студентов к педагогическим наукам. Он подтверждается и итогами приемной кампании в текущем учебном году: педагогическое образование стало самым востребованным направлением поступления. Мы наблюдаем возвращение престижа учительской профессии», — отметила руководитель Всероссийской олимпиады студентов «Я — профессионал» Валерия Касамара.

Проект уже дал стране заметные карьерные истории. Победитель олимпиады Евгений Вигандт работает главным обогатителем группы компаний «Реал» и участвует в создании отечественной технологии добычи бериллия — металла, востребованного в авиакосмической и атомной отраслях и практически не добывавшегося в России с советских времен. Бронзовый медалист первого сезона Евгений Алексенцев вырос от мастера теплосилового хозяйства до заместителя директора по управлению персоналом Северского трубного завода ТМК и теперь курирует социальную инфраструктуру Полевского. Участник олимпиады Роберт Ягупов возглавляет отделение рентгенохирургических методов диагностики и лечения Волгоградского областного клинического онкологического диспансера; вместе с научным руководителем он получил патент на способ оценки тяжести постэмболизационного синдрома при злокачественных опухолях печени.

Отборочный этап назначен на 13–29 ноября: участники будут решать практикоориентированные задачи от экспертов ведущих вузов и индустриальных лидеров. Заключительный этап продлится с февраля по апрель, итоги подведут в июне 2027 года. Медалистам выплатят денежные премии, дипломанты получат льготы при поступлении в вузы и смогут пройти стажировки у компаний-партнеров.

Олимпиада проводится в рамках федерального проекта «Россия — страна возможностей» нацпроекта «Молодежь и дети» при поддержке Минобрнауки России.