Почти каждый четвертый россиянин покупает готовую еду в крупнейшей сети у дома

По данным аналитиков торговой сети «Пятерочка», готовую еду покупает почти каждый четвертый россиянин, передает пресс-служба ритейлера.

Общее количество покупок готовой еды в 2024 году выросло в 2,5 раза.

Традиционно, самыми активными покупателями готовых блюд стали москвичи и петербуржцы. Топ-5 продолжают жители Мурманска, Калининграда и Дальнего Востока. По всей стране в магазинах сети было куплено почти 284 млн упакованной готовой еды.

В основном, россияне выбирали любимые и знакомые с детства блюда. Так, среди салатов чаще брали «Оливье» (8 млн покупок), на первое — «Борщ с курицей» (6 млн), а на завтрак предпочитали «Кашу рисовую на молоке» (4 млн).

Первыми среди самых продаваемых блюд стали салаты. Рост продаж начался в сентябре, после возвращения покупателей из отпусков и летних каникул. Максимальный пик продаж произошел в декабре, когда «Оливье», «Сельдь под шубой» и «Крабовый» заняли свое место на праздничных столах россиян.

Следующие по популярности — блюда для перекуса. Этому способствовало введение в линейку новых вкусов — треугольных сэндвичей, онигири, сэндвич-роллов. Покупатели высоко оценили удобный формат и активно используют его для школы, работы или долгих поездок.