Помощник депутата Госдумы, старший преподаватель Института международных экономических связей Илья Мосягин заявил, что средний размер военной пенсии в России после индексации в октябре может достигнуть 46,26 тысячи рублей, сообщает Газета.ru .

Мосягин подчеркнул, что повышение военных пенсий до 7,6%, скорректированное с изначально планируемых 4,5%, является оперативной и адекватной реакцией на текущую инфляционную обстановку. Данная мера призвана исполнить социальные обязательства государства перед теми, кто обеспечивал его безопасность. Дополнительные 3260 рублей в месяц станут существенной поддержкой для пенсионеров, позволяя одному взрослому сформировать минимальный недельный набор продуктов, обеспечивающий основные потребности.

По его словам, в данный набор могут войти различные крупы (гречка, рис, овсянка), макаронные изделия, картофель (3-4 кг), мясо курицы, куриные яйца (10 штук), кефир или творог, капуста, морковь, репчатый лук, свекла, примерно 1 кг яблок, хлеб (две буханки), растительное масло, коровье молоко, сахарный песок, поваренная соль, чай.

Данный продуктовый набор позволяет готовить простые блюда, такие как каши, супы и тушеные овощи с курицей, но требует заблаговременного планирования. Данная потребительская корзина отражает модель экономного потребления в сложившихся ценовых условиях, добавил экономист.