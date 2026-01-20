Почти 9 тысяч человек посетили храмы на Крещение в Красногорске

В Красногорске завершилось празднование Крещения Господня: за два дня храмы округа посетили 8980 верующих, а 2790 человек приняли участие в крещенских купаниях, сообщает пресс-служба администрации горокруга.

Празднование Крещения Господня в Красногорске прошло с утра 18 до вечера 19 января. За это время почти 9 тысяч верующих посетили храмы округа, а 2790 человек окунулись в иордани, следуя народной традиции.

Для проведения обряда в округе организовали 8 мест для купаний. Возле каждой иордани работали спасатели, медики, сотрудники правоохранительных органов и волонтеры. Были оборудованы теплые раздевалки, а участникам бесплатно предлагали горячий чай и перекус.

Сообщений о происшествиях во время праздника не поступало. Крещение Господне отмечается в память о крещении Иисуса Христа в реке Иордан. В этот день верующие посещают богослужения, молятся и окунаются в прорубь, чтобы символически очиститься от грехов.

Ранее губернатор Московской области Андрей Воробьев поздравил «Волонтеров Подмосковья» с первым юбилеем. Он сослался на слова президента России о том, что волонтеры — это опора страны, люди, вдохновляющие своим примером. 5 лет назад движение «Волонтеры Подмосковья» объединило общественные, добровольческие и молодежные организации. Только самых активных в их рядах — 56 тысяч человек. Волонтеры рядом в самые сложные моменты, заботятся о тех, кто нуждается в особой поддержке и внимании.

«На счету волонтерского движения Подмосковья почти 9 тысяч добрых дел. Это очень важная и своевременная помощь. Когда в 2022 году наши школьники предложили помочь жителям Донбасса, инициатива постепенно переросла в масштабный гуманитарный проект «Доброе дело». Сегодня он реализуется во многом благодаря команде волонтеров. За это время собрано и отправлено почти 8,5 тысяч тонн помощи. Ребята организуют сбор и сами отвозят грузы в новые регионы и на передовую. Мы со своей стороны стараемся поддерживать все добрые инициативы и проекты, отмечать самых активных и вовлеченных в жизнь нашего Подмосковья», — рассказал Воробьев.