Почти 7 тысяч жителей Химок проголосовали за благоустройство

Почти 7 тыс. жителей Химок уже приняли участие во Всероссийском голосовании за объекты благоустройства, которые могут преобразить в 2027 году. Сделать выбор можно до 12 июня на федеральной платформе. Об этом сообщает пресс-служба администрации горокруга.

В этом году в перечень для голосования включены шесть общественных пространств округа. Среди них сквер «Олимп» в микрорайоне Новогорск на улице Соколовской, сквер «Дубовая роща» в Левобережном и сквер «Минутка» в Новых Химках.

Также жители могут выбрать зону отдыха в поселке Лунево около домов № 15, 16 и 19, пешеходную зону в Лунево рядом с домами № 11 и 12, а также территорию у дома № 4 на улице Школьной в микрорайоне Подрезково.

«Приглашаю каждого присоединиться к голосованию. Только вы решаете, каким будет город. Ваш голос — это Химки, в которых комфортно, современно и уютно», — подчеркнула глава округа Инна Федотова.

Принять участие могут жители Подмосковья старше 14 лет. Проголосовать можно онлайн на платформе zagorodsreda.gosuslugi.ru до 12 июня включительно.

«Благоустройство начинается с нас. Чем активнее жители участвуют в голосовании, тем быстрее город становится комфортнее», — отметила лидер движения общественной поддержки Екатерина Калюжная.

Голосование проходит в шестой раз в рамках федеральной программы «Формирование комфортной городской среды», которая входит в национальный проект «Инфраструктура для жизни».

Ранее губернатор Московской области Андрей Воробьев заявил, что задача властей региона — дальше преображать общественные пространства, чтобы обустраивать их для детей и взрослых.

«Наша задача — и дальше вместе с жителями через голосования, через обсуждения, что важно сделать в парке, преображать общественные пространства и доставлять удовольствие и детям, и старшему поколению», — сказал Воробьев.