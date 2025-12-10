Почти 65 тыс заявлений на компенсацию оплаты детсада в Подмосковье подано онлайн

С начала года на региональном портале подано почти 65 тысяч заявлений на получение компенсации за оплату детского сада. Об этом сообщает пресс-служба Мингосуправления Московской области.

Получить компенсацию родительской платы можно в соответствии с критериями нуждаемости: 70% на каждого ребенка из многодетной семьи, 20% на первого ребенка и 50% на второго ребенка из семей, которым назначено ежемесячное пособие в соответствии со статьей 20.16 Закона № 1/2006-ОЗ «О мерах социальной поддержки семьи и детей в Московской области».

Услуга доступна на портале в разделе «Поддержка» — «Льготы и выплаты». Подать заявление может один из родителей или законных представителей, которые внесли плату за присмотр и уход за ребенком в подмосковном детском саду. Решение о выплате компенсации придет в личный кабинет заявителя в течение 5 рабочих дней.

Отметим, что подать заявление на компенсацию нужно только один раз при записи ребенка в детский сад, далее выплата продлевается автоматически.

Ранее губернатор Московской области Андрей Воробьев отметил, что лучшие региональные практики цифровизации тиражируются по всей стране.

«Главная цель «цифры» — комфортное получение услуг для людей, общение с властью без барьеров, хлопот и волокиты», — пояснил губернатор.