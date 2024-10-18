В колледже «Подмосковье» прошел день открытых дверей для школьников с ОВЗ
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В колледже «Подмосковье» прошел день открытых дверей «Время возможностей» для учащихся 6 -11 классов образовательных организаций Московской области из числа лиц с инвалидностью и ограниченными возможностями здоровья. Об этом сообщает пресс-служба министерства образования региона.
Выбирая профессиональное образовательное учреждение, ребятам важно увидеть все достоинства учебного заведения, оценить серьезность подхода к образовательному процессу и дальнейшие возможности личного развития, а также перспективы своей реализации, как будущего профессионала в выбранной сфере деятельности.
В день открытых дверей, который проводился в структурных подразделениях колледжа в четырех городских округах Клин, Солнечногорск, Химки и Лобня, стены учебного заведения посетили почти 600 учащихся школ, их родителей и преподавателей.
Сегодняшние школьники, а завтрашние студенты послушали рассказ о специальностях и профессиях, по которым будет проходить обучение, получили информацию о порядке поступления, собственными глазами увидели насколько уютно и светло в аудиториях.
Для гостей колледжа были организованы мастер-классы: «Сестринское дело», «Кирпичная кладка», «Поварское и кондитерское дело», «Кулинарное дело», «Электромонтаж», «Карвинг», «Агент на воздушном транспорте», «Парикмахерское искусство», «Плотницкое дело», «Декоративная отделка поверхностей по трафарету», «Окраска авто», «Гостиничное дело» и экскурсии в лаборатории и мастерские колледжа, так же была предоставлена уникальная возможность попробовать себя в той или иной профессии.
Ранее губернатор Подмосковья Андрей Воробьев отмечал, что в регионе работает большое количество сильных педагогических коллективов.
При этом, по словам главы региона, система образования Подмосковья постоянно развивается.