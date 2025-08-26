сегодня в 18:07

Почти 600 первоклассников пойдут в школы Каширы

На данный момент в городском округе Кашира зачислено 586 будущих первоклассников, передает пресс-служба администрации муниципалитета.

Для удобства жителей Московской области при подаче заявления родители прикрепляют цветные сканы документов, проверки которых осуществляются удаленно. Это способствует быстрой и удобной процедуре записи в учебное заведение.

Запись ведется через портал Госуслуг Московской области: https://www.gosuslugi.ru/help/faq/school/22. Ответ по заявлению поступит не позднее 5 рабочих дней после подачи. Для удобства родителей оригиналы документов сразу в школу приносить не нужно, все данные будут проверяться удаленно.

Прием заявлений открыт до 5 сентября. В случае отсутствия мест в желаемой школе, ребенок может быть зачислен в школу, где есть свободные места.

Торжественные линейки 1 сентября пройдут во всех школах округа с усилением безопасности.

Ранее губернатор региона Андрей Воробьев призвал глав городских округов в своей работе уделить внимание капремонту школ.

«Напоминаю очень важный момент: <…> заказчиком по капитальному ремонту и строительству школ является глава муниципалитета», — пояснил Воробьев.