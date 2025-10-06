Почти 60 педагогов наградили ко Дню учителя в Волоколамске

В Волоколамске ко Дню учителя в центре культуры и творчества «Родники» состоялось торжественное мероприятие, передает пресс-служба администрации муниципалитета.

В зале собрались те, кто посвятил свою жизнь благородному делу образования и воспитания подрастающего поколения.

Праздник начался с теплых слов о значимости профессии учителя. Символом праздника стал говорящий пеликан — олицетворение жертвенности, мудрости и ценности знаний, передаваемый из поколения в поколение.

С наступающим профессиональным праздником учителей поздравила заместитель главы Волоколамского округа Марина Марнова. Она поблагодарила их за важный труд.

Центральной частью мероприятия стало награждение лучших представителей педагогического сообщества нашего округа. Звание «Почетный работник сферы образования Российской Федерации» получила учитель начальных классов гимназии № 1 Елена Голушко.

Почетным званием «Заслуженный работник образования Московской области» наградили учителя начальных классов ВСОШ № 3 Наталью Лангуеву. Благодарностью Губернатора Московской области отметили учителя физики ВСОШ № 2 Александра Муравьева и учителя русского языка и литературы Сычевской школы Татьяну Серегину. Знаком Мособлдумы наградили шестерых учителей и воспитателей, а почетной грамотой Министерства образования Московской области — восьмерых. Высоких наград и званий удостоены почти 60 педагогов.

Атмосферу праздника и хорошее настроение зрителям подарили творческие коллективы Волоколамского округа. Они исполнили яркие и запоминающиеся номера, которые никого не оставили равнодушным.

Ранее губернатор Московской области Андрей Воробьев напомнил, что сфера образования для Подмосковья имеет важное значение. Он подчеркнул, что в школах нужно внедрять инновации.

«Для нас, для всей страны, для Подмосковья образование имеет абсолютно важное значение. Особенно оно важно, когда каждый учитель не перестает учиться сам. Когда все новое, умное не отторгается, а находит место в каждой нашей школе, а их у нас более полутора тысяч. Я надеюсь, что наша сегодняшняя встреча даст заряд и понимание, куда движется мир», — сказал Воробьев.