Почти 60 камер установят на контейнерных площадках Чехова и Подольска

В июле регоператор Чеховского кластера приобрел порядка 60 камер видеонаблюдения. Оборудование специалисты устанавливают на контейнерных площадках Чехова и Подольска, сообщает пресс-служба Минчистоты Подмосковья.

Более 30 камер с 360-градусным радиусом обзора и беспроводной трансляцией уже установлены в Подольске. Также продолжается монтаж оборудования на 18 проблемных локациях в городском округе Чехов.

Камеры позволят контролировать процесс накопления и вывоза твердых коммунальных отходов, отслеживать нарушителей и оперативно реагировать на возникающие проблемы.

«С целью усиления контроля за состоянием контейнерных площадок внедряем систему мобильных видеокамер. Особое внимание уделяем точкам, находящимся в „красной зоне“ по количеству зафиксированных несанкционированных сбросов и перенакоплений отходов. Пилотный проект позволит в режиме реального времени отслеживать ситуацию на КП и оперативно реагировать на возникающие вопросы. Главное отличие от системы „Безопасный регион“ — автономность питания, простота обслуживания и мобильность. Сигналы с камер поступают напрямую в округа и нашим региональным операторам», — отметил зампредседателя правительства Московской области — министр по содержанию территорий и государственному жилищному надзору Московской области Владислав Мурашов.

Информация о нарушении и нарушителях правил складирования твердых коммунальных отходов, об образовании сверхнормативных навалов, поджоге и несанкционированном сбросе будет напрямую поступать регоператору и в органы местного самоуправления.

Камеры помогут оперативно реагировать на образование навалов, а также пресекать действия «серых возчиков».

Ранее губернатор Московской области отметил, что работа по обеспечению чистоты в Подмосковье будет вестись и дальше.

«Я очень надеюсь, что в каждом городе, в каждом населенном пункте наши жители будут бережно относиться к чистоте. А все, что касается коммунальных служб, безусловно, эта работа нами ведется, и дальше будет реализовываться опять же в технологическом режиме», — рассказал Воробьев.