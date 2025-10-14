Почти 50 водителей трудоустроили в подмосковную компанию-возчик ТКО за сентябрь

В сентябре компания возчик ТКО, функционирующая на территории Московской области, привлекла на работу порядка 50 водителей и более 80 разнорабочих. Об этом сообщает пресс-служба Минчистоты региона.

«Ежедневно сотрудники региональных операторов семи кластеров Подмосковья совместно с возчиками выполняют колоссальный объем работы. В связи с подготовкой к зиме мы приняли решение укомплектовать штат квалифицированными кадрами. Наша задача, несмотря на залповые снегопады и другие непредвиденные ситуации, обеспечить полный вывоз отходов и не допустить образование навалов», — раннее сообщил Вице-губернатор Московской области Владислав Мурашов.

Лидерами по набору стали:

Химки — 12 водителей и 30 разнорабочих;

Одинцово — 10 водителей и 17 разнорабочих;

Руза — 4 водителя и 21 разнорабочий.

Успешная кадровая политика организации позволила значительно укрепить рабочие команды, повысить эффективность транспортных операций и сделать услуги вывоза ТКО еще доступнее и качественнее для жителей Подмосковья.

Новые сотрудники благодаря своей квалификации и ответственному отношению к делу будут способствовать улучшению экологической обстановки в регионе и повышению удовлетворенности местных жителей качеством предоставляемых услуг. Кампания по привлечению высококвалифицированных рабочих будет продолжена.

По вопросам трудоустройства обращайтесь по телефону: 8(800)600-19-36.

Подробнее о вакансиях на сайте.

Губернатор Московской области Андрей Воробьев отметил, что работа по обеспечению чистоты в Подмосковье будет вестись и дальше.

«Самый распространенный ответ ребят на вопрос: „не мусорить“. Я очень надеюсь, что каждый из нас так же с этим согласен, и в каждом городе, в каждом населенном пункте наши жители будут бережно относиться к чистоте», — сказал Воробьев.