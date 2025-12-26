Почти 50% россиян в Новый год теплее относятся к соседям, чем в повседневности

Почти половина россиян в Новый год теплее относится к соседям, но лишь каждый пятый дружит с ними в повседневности, сообщили РИАМО в пресс-службе федерального девелопера DARS.

Новый год в России принято считать временем всеобщего веселья и массовых гуляний. Однако на практике для большинства он остается домашним праздником. Согласно опросу, 90% россиян планируют встречать Новый год дома в кругу семьи или близких друзей. В рестораны, отели или кафе отправятся лишь 4% респондентов, еще 6% выберут общественные пространства.

Домашний праздник — с выходом во двор

Почти каждый третий участник опроса признался, что после боя курантов планирует выйти из квартиры, чаще всего во двор собственного дома. Для большинства это не поиск развлечений, а желание почувствовать праздник за пределами привычных стен. Именно во дворах и подъездах на короткое время возникает то, чего почти нет в обычные дни, — живое соседское общение.

В повседневности россияне предпочитают держать дистанцию: 67% опрошенных ограничиваются редкими приветствиями и бытовыми вопросами, а 14% вовсе не общаются с соседями. Лишь 19% респондентов могут назвать отношения с жильцами своего дома дружескими. Соседство остается формальным — без конфликтов, но и без близости.

Когда дистанция сокращается

Новый год — редкое исключение из этого правила. Так, 40% участников опроса отметили, что именно в праздничный период общение с соседями становится теплее: люди поздравляют друг друга лично, встречаются во дворе, иногда проводят время вместе. Для многих это единственный момент в году, когда привычная дистанция сокращается, пусть и ненадолго.

Формы такого общения просты и не требуют обязательств: 30% россиян запускают салюты вместе с соседями, 26% респондентов поздравляют друг друга на лестничных площадках, 18% заходят на огонек. Каждый восьмой ограничивается сообщениями в домовых чатах. Показательно и другое: 18% респондентов признались, что в новогоднюю ночь не общаются с соседями, но хотели бы.

Традиций нет, но запрос есть

Несмотря на кратковременное сближение, устойчивых новогодних традиций в домах по-прежнему немного. По словам 58% опрошенных, у них никогда не существовало общих праздничных инициатив, будь то украшение подъезда, детское мероприятие или совместные активности.

При этом почти половина 49% респондентов хотели бы, чтобы в их доме появились новогодние традиции, а еще 19% готовы поддержать такие инициативы, если организацией займутся управляющая компания или застройщик.

«Новый год — это редкий момент, когда жители начинают воспринимать дом не просто как набор квартир, а как общее пространство. Даже минимальные инициативы — украшенный подъезд, елка во дворе, поздравление в чате — снижают отчужденность и усиливают чувство уюта и безопасности. ГК DARS традиционно организовывает праздники для детей и взрослых в своих ЖК, устанавливает новогодние дворовые елки и декорации, заливает катки», — сказал коммерческий директор ГК DARS Дмитрий Софронов.

Кроме того, 67% участников опроса считают, что в январские каникулы люди становятся добрее и приветливее, а для 19% Новый год ассоциируется с настоящим мини-праздником во дворе. Это редкий момент, когда соседи перестают быть незнакомцами, пусть всего на один вечер. И возможно, именно в этой мимолетности и заключается его особая ценность.

Подписывайтесь на канал РИАМО в MAX.