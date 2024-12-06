Почти 50% россиян планируют зимний отдых спонтанно

Исследование показало, что около половины опрошенных россиян предпочитают спонтанный зимний отдых. Есть и те, кто готовится к каникулам заранее — с лета, сообщает Газета.ru .

По данным исследования, которые приводятся в сообщении, 43% россиян планируют зимний отдых спонтанно, еще 16% ждут скидки на билеты, 15% начинают готовиться к отдыху еще летом, 14% — в начале зимнего сезона, по 4% — в новогодние праздники и сразу после каникул, и еще 4% задумываются об отдыхе только в конце зимы.

При этом более половины респондентов — 56% — не хотят менять климатический пояс зимой. Из них 34% любят отдыхать зимой в городе, 22% — кататься на сноуборде и горных лыжах, 20% любят SPA и термальные источники.

Кстати, 47% респондентов отдыхают с семьей, 19% — со второй половиной, одиночек — 15%, 13% проводят зимний отпуск с друзьями.