Почти 5 тыс камер видеонаблюдения установлены в Щелкове

На сегодняшний день в городском округе Щелково уже установлено и функционирует 4 914 камер видеонаблюдения системы «Безопасный регион». Из них 3 401 камера — с функцией распознавания лиц. Об этом сообщает пресс-служба администрации округа.

Благодаря данной системе удается не только фиксировать происшествия, но и оперативно выявлять нарушителей правопорядка. Об этом рассказал глава городского округа Щелково Андрей Булгаков.

«В этом году установим еще 20 новых камер. Количество локаций постоянно увеличивается, исходя из актуальной проходимости и пожеланий жителей», — отметил Андрей Булгаков.

По состоянию на начало года, городской округ Щелково был признан лидером по развитию системы «Безопасный регион». Установка камер производится на каждой благоустроенной территории, а также на детских площадках. Кроме того, видеонаблюдением оснащены торговые точки, места массового пребывания людей, а также входные группы подъездов многоквартирных жилых домов.

Более 10% от всех преступлений раскрывается именно благодаря камерам видеонаблюдения.

Губернатор Московской области Андрей Воробьев ранее заявил, что важную роль в обеспечении безопасности в регионе играют современные технологии. Губернатор также особое внимание уделил эффективности работы системы «Безопасный регион».

«Все, что связано с безопасностью наших жителей и в новых микрорайонах, и там, где есть старая застройка, очень важно координировать умело — с применением всех современных технологий. Здесь я прежде всего имею ввиду видеонаблюдение — систему „Безопасный регион“, — подчеркнул Воробьев.