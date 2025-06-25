Почти 4,5 тыс рублей в месяц: самый дорогой детсад Кузбасса находится в Калтане

Новые тарифы затронули все городские округа и районы области.

Самая высокая стоимость зафиксирована в Калтане, где родители будут вносить 4457 рублей ежемесячно. До этого плата была на 400 рублей ниже.

В Березовском посещение детского сада будет стоить 4173 рубля, в Белове — 4031 рубль, а в Новокузнецке — 4029 рублей. В документе также указаны цены на услуги дошкольного образования и в других населенных пунктах Кузбасса.