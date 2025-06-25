Почти 4,5 тыс рублей в месяц: самый дорогой детсад Кузбасса находится в Калтане
В Кузбассе выросли цены на услуги детских садов
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В Кемеровской области пересмотрели стоимость услуг детских садов. Соответствующее постановление подписал исполняющий обязанности губернатора Кузбасса Андрей Панов, сообщает Сiбдепо.
Новые тарифы затронули все городские округа и районы области.
Самая высокая стоимость зафиксирована в Калтане, где родители будут вносить 4457 рублей ежемесячно. До этого плата была на 400 рублей ниже.
В Березовском посещение детского сада будет стоить 4173 рубля, в Белове — 4031 рубль, а в Новокузнецке — 4029 рублей. В документе также указаны цены на услуги дошкольного образования и в других населенных пунктах Кузбасса.