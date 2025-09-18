Почти 40 нестационарных торговых объектов снесли в Солнечногорске с начала года

Администрация Солнечногорска продолжает активную работу по выявлению и устранению НТО в округе. В этот раз специалисты осуществили проверку в Алабушево, сообщает пресс-служба администрации округа.

В ходе мониторинга особое внимание уделяют пунктам договора на право размещения объектов, правилам благоустройства и земельному законодательству. На данный момент специалисты уже демонтировали 22 муниципальных и 15 частных нестационарных торговых объектов.

«Наша задача — обеспечить комфорт и безопасность жителей, а также поддерживать порядок на территории округа. В случае, если собственник самостоятельно не устраняет нарушения, демонтаж производится силами администрации с последующим взысканием затрат через суд», — отметил первый замглавы городского округа Солнечногорск Кирилл Типографщик.

Работы проводят по поручению губернатора Московской области Андрея Воробьева и министерства сельского хозяйства и продовольствия Московской области. В общей сложности в 2025 году устранили 37 объектов.

Ранее губернатор Московской области Андрей Воробьев анонсировал подробное обсуждение о размещении неторговых объектов в Подмосковье.

«Нам предстоит детально обсуждать порядок размещения неторговых объектов в XXI веке, когда меняются стандарты строительства, когда в современных комплексах предусмотрено все для того, чтобы во дворах не было машин, а на первых этажах малый бизнес мог чувствовать себя легально и уверенно», — заявил Воробьев.