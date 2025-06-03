Почти 4 тыс выпускников колледжей сдали демонстрационный экзамен в Подмосковье

С февраля 2025 года в Московской области проходит государственная итоговая аттестация (ГИА) среди выпускников колледжей в форме демонстрационного экзамена. Выпускники демонстрируют уровень освоения образовательной программы и сформированные профессиональные компетенции, полученные за годы учебы. Об этом сообщает пресс-служба Минобразования Подмосковья.

По данным на 1 июня, экзамен уже сдали 3 743 студента, из них 2 875 человек — по профильному уровню, что составляет 76,8% от общего числа участников.

Во время экзамена студенты выполняют практическое задание, максимально приближённое к реальным условиям производственной деятельности. Экзамен проводится по двум уровням: базовому, который соответствует требованиям федеральных государственных образовательных стандартов, и профильному, учитывающему дополнительные квалификационные требования работодателей.

«Всего в этом году в Подмосковье ГИА в форме демонстрационного экзамена проходят более 21 тысячи выпускников. В их числе — более 17 тысяч по профильному уровню и более 4 тыс. человек по базовому уровню», — рассказала министр образования Московской области Ингрид Пильдес.

По итогам успешной сдачи выпускники получают диплом о среднем профессиональном образовании, а также цифровой паспорт компетенций — электронный документ, в котором отражены результаты выполнения задания. Этот позволяет потенциальным работодателям оперативно оценить профессиональные навыки кандидата и принять решение о его трудоустройстве.

«Демонстрационный экзамен — это важный шаг в сторону сближения образования и реального сектора экономики. Мы видим, как растет интерес и у студентов, и у работодателей к этой форме аттестации. Для выпускника — это возможность подтвердить свои профессиональные навыки и сразу получить приглашение на работу. Для региона — это инструмент подготовки кадров, которые действительно нужны отрасли», — отметила Ингрид Пильдес.

Основной период сдачи демонстрационного экзамена пройдет в июне, а выпускники заочной формы обучения смогут пройти аттестацию в период с сентября по декабрь.

Ранее губернатор Подмосковья Андрей Воробьев заявил, что важно убедиться, что в Московской области достаточно учителей, которые способны дать детям образование высокого уровня.

«Каждый министр, <…> социальная сфера должны быть убеждены, что наши врачи, учителя в наличии, что готовы принять детей и дать соответствующее образование. Высокого качества образование», — сказал Воробьев.