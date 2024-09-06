Почти 4 тыс слуховых аппаратов закупили в Подмосковье для обеспечения жителей

В Московской области бесплатное слухопротезирование предоставляется жителям, не имеющим инвалидности, нуждающимся в слухопротезировании по медицинским показаниям. Об этом сообщает пресс-служба регионального Минсоцразвития.

«В этом году мы закупили почти 4 тыс. слуховых аппаратов для обеспечения наших жителей, которые имеют проблемы со слухом. С начала года такие аппараты уже получили 1,5 тыс. жителей. Напомню, что в начале лета процесс получения мы упростили и теперь справка запрашивается автоматически из поликлиники», — рассказала первый зампредседателя правительства Подмосковья Людмила Болатаева.

В Министерстве социального развития региона уточнили, что для оформления льготы необходимо предварительно посетить врача в медицинских организациях Московской области и получить подтверждение наличия медицинских показаний для слухопротезной помощи.

Подать заявление и узнать подробную информацию можно на регпортале госуслуг https://uslugi.mosreg.ru/services/6744.

Ранее губернатор Подмосковья Андрей Воробьев в ходе ежегодного обращения к жителям отметил, что социальные льготы получают 3 млн жителей Подмосковья.

«До сих пор для подтверждения статуса нужно было носить с собой разные отдельные документы. Мы предложили удобную, на наш взгляд, услугу — электронное удостоверение, и на примере с многодетными увидели, что только 20% оформляют бумажное удостоверение. Абсолютное большинство оформляет это в „цифре“, — уточнил Воробьев.