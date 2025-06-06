Почти 39 тыс 9-классников Подмосковья сдали ОГЭ по географии, информатике и обществу

В пятницу в Московской области в рамках основного периода основного государственного экзамена (ОГЭ) прошли экзамены по географии, информатике и обществознанию. В них приняли участие 38 836 выпускников девятых классов. Об этом сообщает пресс-служба регионального Минобразования.

Экзамен по географии сдавали — 5 247 человек, по информатике — 15 085, обществознание стало самым популярным предметом — его выбрали 18 504 участников.

«Экзамены прошли в штатном режиме на 432 площадках под чутким наблюдением 837 общественных наблюдателей. Для наших девятиклассников это важный этап на пути к дальнейшему обучению. Мы создали все условия, чтобы ребята могли сосредоточиться на знаниях и показать свои лучшие результаты», — отметила министр образования Московской области Ингрид Пильдес.

Продолжительность экзамена составила 2 часа 30 минут (150 минут) по географии и информатике и 3 часа (180 минут) — по обществознанию.

Контрольно-измерительные материалы по информатике включали 10 заданий с кратким ответом и 6 заданий, которые необходимо выполнить на компьютере.

На экзамене по географии участникам предстояло выполнить 30 заданий: 27 с кратким ответом и 3 — с развернутым. Два из них требовали подробного обоснованного ответа на поставленные вопросы.

Экзаменационная работа по обществознанию включала 24 задания.

При выполнении работы по географии разрешалось пользоваться линейкой, непрограммируемым калькулятором и географическими атласами.

В соответствии с порядком проведения государственной итоговой аттестации учащимся запрещено иметь при себе средства связи, аудио-, фото- и видеозаписывающую аппаратуру, а также справочные материалы, письменные заметки и иные средства хранения и передачи информации.

Свои результаты участники экзаменов смогут узнать не позднее 19 июня. Для тех, кто не смог присутствовать на экзамене по уважительной причине, предусмотрены резервные даты: 27 и 28 июня, а также 1 и 2 июля.

С этого года в пунктах проведения экзаменов Московской области внедрена новая технология проведения. Теперь все КИМы поступают в электронном виде по защищенным каналам связи и печатаются непосредственно в штабе ППЭ перед началом экзамена. После завершения экзамена работы участников сканируются на месте и направляются на проверку в цифровом формате.

Новая технология позволяет минимизировать риски несанкционированного доступа к материалам, исключить возможность подмены бланков, обеспечить максимальную прозрачность, безопасность и объективность процедуры экзамена. Кроме того, это возможность минимизировать транспортные расходы по доставке экзаменационных материалов и затраты на бумагу и печать материалов в типографии.

Следующий экзамен в рамках основного периода ОГЭ пройдет 9 июня. Девятиклассникам предстоит сдать второй обязательный предмет — русский язык.

Ранее губернатор Подмосковья Андрей Воробьев заявил, что важно убедиться, что в Московской области достаточно учителей, которые способны дать детям образование высокого уровня.

«Каждый министр, <…> социальная сфера должны быть убеждены, что наши врачи, учителя в наличии, что готовы принять детей и дать соответствующее образование. Высокого качества образование», — сказал Воробьев.