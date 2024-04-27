сегодня в 15:07

Почти 300 жителей Королева обратились с вопросами на «Выездной Администрации»

Очередной прием в формате «Выездная Администрация» прошел в пятницу в Королеве в ЦДК им. М. И. Калинина, говорится на официальном сайте администрации городского округа.

На вопросы жителей отвечали глава города Игорь Трифонов, его заместители, депутат Мособлдумы Сергей Керселян, представители управляющих компаний, городских ресурсоснабжающих организаций, МосОблЕИРЦ, полиции, прокуратуры, налоговой инспекции, МФЦ, социальной защиты, образования, здравоохранения, культуры, спорта, Общественной палаты.

Свои вопросы задали 286 человек, 16 из них обратились лично к главе города. В основном жителей волновали темы уборки мусора, содержания МКД, здравоохранения, услуг и тарифов ЖКХ, благоустройства придомовых территорий, строительства, образования, безопасности дорожного движения.

Часть вопросов была решена уже в ходе приема, остальные обращения жителей приняты в работу.

Ранее губернатор Московской области Андрей Воробьев заявил, что каждому чиновнику нужно максимально вникнуть в детали для обеспечения безопасности в Подмосковье.

Также глава региона ранее заявлял, что власти региона слышат поступающие от жителей запросы и стараются их реализовать.