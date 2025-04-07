Почти 300 школьников Подмосковья проведут каникулы в лагере «Литвиново»

С 5 апреля стартовала первая весенняя смена в одном из лучших оздоровительных лагерей Подмосковья — «Литвиново». В эти каникулы в лагерь заехали почти 300 школьников из семей с низкими доходами. Об этом сообщает пресс-служба регионального Минсоцразвития.

«Этот лагерь работает круглогодично и открывает свои двери для ребят в каждые школьные каникулы. Уже 30 мая там стартует первая летняя смена для детей участников специальной военной операции», — сообщил министр социального развития Подмосковья Андрей Кирюхин.

Во время пребывания в оздоровительном комплексе ребята имеют возможность не только наслаждаться красотой природы, но и активно участвовать в множестве интересных мероприятий. В лагере предусмотрены спортивные соревнования, творческие мастерские и образовательные занятия, которые способствуют развитию различных навыков и талантов у детей. Это создает уникальную атмосферу, где каждый может найти что-то по душе.

В прошлом году в «Литвиново» был запущен новый проект — палаточный лагерь. Летом он начнет свою работу с 15 июня наравне с привычными лагерными сменами, что позволит открыть детям для себя новые форматы отдыха и общения с природой.

Родители могут уже сейчас обратиться за получением бесплатной путевки в лагерь в администрацию своего округа.

В Московской области 80-90 тыс. детей рождаются каждый год, сообщил губернатор региона Андрей Воробьев.

Для Подмосковья, по словам губернатора, было крайне важно не только построить перинатальные центры третьего уровня, но и увидеть результативность, снижение смертности, а также оказание первой помощи при рождении.