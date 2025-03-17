Почти 300 педагогов приняли в образовательные учреждения Подмосковья в 2025 году

С начала года в образовательные учреждения Подмосковья было принято почти 300 педагогов. Сейчас в банке вакансий находится свыше 1,6 тыс. кандидатов, сообщает пресс-служба губернатора и правительства региона.

В Подмосковье для учителей предусмотрены меры поддержки. С ними можно ознакомиться по ссылке.

Также в Московской области ведется строительство новых образовательных комплексов. Всего в этом году планируется открыть 71 образовательный объект — 30 школ (почти на 25 тыс. мест) и 41 детский сад (на 8,8 тыс. малышей).

В новом учебном году, как отметила министр образования Московской области Ингрид Пильдес, за парты впервые сядут 106 тыс. детей. Совсем скоро стартует запись в первый класс.

Ранее губернатор Московской области Андрей Воробьев обратил внимание на востребованность в регионе нового педагогического состава.

«Вся наша вовлеченность в поиск новых учителей очень важна. Эта тема звучит очень громко, особенно она заметна в сфере точных наук, в первую очередь это математика. Но и в преподавателях гуманитарных наук, таких как русский язык, мы тоже заинтересованы», — сказал Воробьев.