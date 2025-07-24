Почти 30 волонтеров Люберец изучили секреты создания мороженого

сегодня в 13:46

В рамках профориентационной программы почти 30 волонтеров городского округа Люберцы посетили фабрику мороженого «Чистая линия». Об этом сообщили в управлении молодежной политики и развития добровольчества.

Фабрика «Чистая линия» основана в 2001 году и сегодня выпускает более 100 наименований продукции: от мороженого и кисломолочных изделий до сыров и молочной продукции.

«Экскурсию для волонтеров провел вице-президент компании Армен Бениаминов. Он рассказал молодым людям, как отбирается сырье, по каким технологиям готовится мороженое и как осуществляется упаковка готовой продукции», — отмечается в сообщении.

Волонтеры увидели весь процесс: от точных дозировок ингредиентов и стерильных производственных цехов до многоступенчатого контроля качества. Теперь участники экскурсии знают: за каждым идеальным пломбиром стоят годы научных исследований, современные технологии и большая любовь к своему делу.

Особое впечатление на ребят произвела дегустация — они попробовали мороженое прямо с конвейера, что стало самой вкусной частью экскурсии.

В завершение экскурсии каждому участнику были вручены фирменные подарки от компании.

Ранее губернатор Подмосковья Андрей Воробьев поблагодарил волонтеров региона. Он подчеркнул, что добровольцы занимаются очень важными вопросами, решают многие проблемы.

«Я благодарен всем волонтерам, особенно тем, кто является лидерами этого движения — наставникам», — сказал он.

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