Почти 240 бездомных собак отловили в Солнечногорске с начала года

В Солнечногорске организованы гуманные меры для сокращения числа бездомных животных. Их проводят по программе ОСВВ: отлов — стерилизация — вакцинация — возврат, передает пресс-служба администрации муниципалитета.

За 9 месяцев через нее прошло 238 собак. Об этом сообщил первый заместитель главы городского округа Кирилл Типографщик.

Он отметил, что отловленных животных обрабатывают от паразитов, вакцинируют, стерилизуют или кастрируют. Если особь не проявляет немотивированную агрессию, то ее после чипирования возвращают в привычную среду обитания. Таких животных с начала года в городском округе — в большинстве.

«Если собака демонстрирует агрессивное поведение, она остается в приюте на постоянной основе. На сегодняшний день таких 41. Данные меры помогают контролировать численность бездомных животных, предотвращая распространение заболеваний среди населения и сам животных. Отлов бездомных собак помогает поддерживать порядок и безопасность в округе, одновременно обеспечивая животным должный уход и медицинское обслуживание», — сказал первый заместитель главы городского округа Солнечногорск Кирилл Типографщик.

Сообщить о бездомных собаках жители могут по телефону горячей линии главы округа: 8(800)201-67-47 или отдела сельского хозяйства администрации: 8(496)263-13-30.

Ранее губернатор региона Андрей Воробьев рассказал, что население Московской области увеличилось на 1,6 млн человек за последние 10 лет.

«Развитие во всех сферах должно соответствовать такому темпу роста населения. Это, конечно, требует современных, умных подходов, профессиональных исполнителей», — рассказал Воробьев в ходе своего ежегодного обращения к жителям Московской области.