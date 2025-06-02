Почти 23 тыс выпускников Подмосковья сдали ЕГЭ по обществознанию и физике

2 июня, в основной период Единого государственного экзамена, 11-классники Подмосковья сдали экзамены по обществознанию и физике, сообщает пресс-служба министерства образования Московской области.

На экзамен по обществознанию зарегистрировались 16 862 участника, по физике — 6 104. Всего участие приняли 22 966 человек.

«Для нас принципиально важно, чтобы каждый выпускник чувствовал уверенность в честности процедуры. Именно поэтому мы усиливаем контроль и сопровождаем каждый этап экзаменов открыто и прозрачно», — подчеркнула министр образования Московской области Ингрид Пильдес.

По словам министра, экзамены прошли в штатном режиме в 228 пунктах проведения экзаменов. За прозрачностью процедуры следили 586 общественных наблюдателей, а также 447 онлайн-наблюдателей из филиалов ситуационных центров.

Продолжительность экзаменов составила больше 3 часов: обществознание — 3 часа 30 минут (210 минут), физика — 3 часа 55 минут (235 минут).

Результаты экзаменов будут опубликованы не позднее 18 июня. Для тех, кто не смог сдать экзамен в основной день, предусмотрен резервный — 16 июня. Кроме того, выпускники могут пересдать один из экзаменов 3 июля, но важно помнить: при пересдаче предыдущий результат аннулируется, даже если он был выше.

Следующие экзамены в рамках основного периода ЕГЭ пройдут 5 июня — выпускники сдадут биологию, географию и иностранные языки (письменная часть).

По всем вопросам, связанным с проведением государственной итоговой аттестации, можно обратиться на горячую линию министерства образования Московской области по телефону: 8 (498) 602-10-95.

Ранее губернатор Подмосковья Андрей Воробьев заявл, что важно убедиться, что в Московской области достаточно учителей, которые способны дать детям образование высокого уровня.

«Каждый министр, <…> социальная сфера должны быть убеждены, что наши врачи, учителя в наличии, что готовы принять детей и дать соответствующее образование. Высокого качества образование», — сказал Воробьев.