Почти 200 ярмарок проведут для жителей Подмосковья в декабре

Начинается волшебная зимняя пора — время выбирать подарки родным и планировать меню новогоднего стола. В декабре жителей Московской области ждет 183 тематических ярмарки, где можно приобрести фермерскую продукцию, сладости, необычные сувениры и праздничные украшения. Об этом сообщает пресс-служба регионального Минсельхозпрода.

Первыми откроются ярмарки с товарами из разных регионов России: здесь представят мясные деликатесы, сыры, молочную продукцию, ремесленные изделия и многое другое. Например, с 1 по 4 декабря такая ярмарка развернется в Красногорске на улице Ленина, а с 1 по 7 декабря — в Воскресенске на улице Советская и в Домодедово в микрорайоне Авиационный. В середине месяца пройдут тематические ярмарки, среди них «Зимние забавы» с 11 по 13 декабря в Лотошино и «Декабрьская» с 19 по 21 числа — в Рузе.

В канун Нового года жителей ждут новогодние ярмарки — с 29 по 30 декабря в Подольске и до 31 декабря в Волоколамске, Старой Купавне.

Адреса, даты и время работы ярмарок можно узнать на интерактивной карте портала «Мой АПК». Сервис показывает ближайшие площадки и позволяет найти любую ярмарку прямо на карте.

Ранее губернатор Московской области Андрей Воробьев сообщил, что на портале welcome.mosreg.ru можно узнать о событиях в Подмосковье, а также об интересных местах для отдыха.

«Я также обращаю внимание всех, что на этом сайте будет легче найти то, что по душе, что тебе интересно, интересно твоей семье и близким», — сказал глава региона.