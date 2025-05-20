Почти 20 социальных объектов построят и отремонтируют в Люберцах к концу года

В 2025 году в городском округе Люберцы планируется завершить строительство и капитальный ремонт 16 социальных объектов. Об этом сообщает пресс-служба администрации округа.

«В городском округе Люберцы в 2025 году планируется завершить строительство воспитательно-образовательного комплекса (ВОК), школы, 4 детских садов, двух поликлиник, провести капитальный ремонт семи объектов, а также закончить реконструкцию стадиона „Торпедо“, — отметил на оперативном совещании замглавы администрации Виталий Синчук.

Он добавил, что в этом году уже завершен капитальный ремонт двух зданий дошкольного отделения гимназии № 4 в г. Дзержинский и открыт детский сад в п. Вуги.

«К 1 сентября 2025 года откроется воспитательно-образовательный комплекс (ВОК) в составе школы и детского сада в г. Дзержинский, школа в ЖК „Жулебино-Парк“ (г. Люберцы), детский сад в ЖК „Томилино-парк“ (п. Мирный), детский сад в ЖК „Гоголь Парк“ (г. Люберцы), а также две поликлиники смешанного типа — в г. Люберцы и в п. Октябрьский», — уточнил он.

Ранее губернатор Московской области Андрей Воробьев отмечал, что Подмосковье старается обеспечивать перемены, строить те объекты, которые важны для каждой семьи.

«Школа, детский сад, поликлиника — без этого невозможно представить себе качественное пребывание в городе», — сказал Воробьев.