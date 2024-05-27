Почти 18 млн раз обратились к Геопорталу Подмосковья за 5 лет работы

В мае 2019 года в Московской области заработал Геопортал , реализованный Мособлархитектурой совместно с ГБУ МО «Мособлгеотрест». Ресурс создан для жителей, инвесторов и специалистов для оценки градостроительного потенциала интересующей их территории. Об этом сообщает пресс-служба Мособлархитектуры.

Министр правительства Московской области по архитектуре и градостроительству Владислав Гордиенко отметил, что за 5 лет работы к Геопорталу обратились почти 18 млн раз. На ресурсе реализовано 12 онлайн-сервисов, популярность которых растет с каждым годом, а также множество слоев и карт.

«Главная ценность Геопортала в том, что любой пользователь практически моментально и в режиме онлайн может получить информацию о градостроительном потенциале земельного участка, существующих ограничениях, пересечениях границ с землями сельхозназначения, строящихся объектах на территории и многом другом. Самый первый реализованный нами сервис и самый востребованный — „Градпроработка“. За все время работы к нему обратились уже 7,2 млн раз. Посредством сервиса можно узнать информацию о пересечениях границ земельного участка с зонами с особыми условиями использования территории, видах его разрешенного использования в соответствии с утвержденными ПЗЗ, имея лишь кадастровый номер земельного участка. Благодаря таким сервисам, жителям и инвесторам не нужно писать письма и тратить время на очные обращения в государственные и муниципальные органы власти для того, чтобы проанализировать градостроительную ситуацию на территории», — рассказал Гордиенко.

Также он добавил, что ресурс помогает снизить риски граждан при осуществлении сделок с недвижимостью — пользователь может быть предупрежден, например, от покупки неликвидного земельного участка, который непригоден для строительства того или иного объекта.

На втором месте по популярности — сервис для специалистов отрасли «Кадастровый инженер», который начал функционировать в 2020 году. На сегодняшний день к ресурсу обратились более 660 тыс. раз.

С помощью онлайн-сервиса можно оперативно проверить принципиальные градограничения, не позволяющие образовать новый земельный участок. Имея координаты планируемого участка, можно получить информацию о пересечениях его границ с другими земельными участками, внесенными в ЕГРН, границами населенных пунктов и территориальных зон, зонами с особыми условиями использования территории. Ресурс позволяет ощутимо сократить время и трудозатраты при работе над формированием земельных участков, снизить расходы на доработку схем расположения земельных участков и минимизировать количество отказов по госуслугам в этой сфере.

На третьей позиции — кейс «Стройка рядом с домом» — 523 тыс. визитов. С помощью сервиса можно узнать о проводимых строительных работах на интересующем земельном участке или в радиусе 3 км от него. По запросу жителя сервис предоставит информацию о функциональном назначении объекта, выданном разрешении на строительство и стадии его реализации.

Следующий по востребованности — сервис «Адресное пространство», позволяющий уточнить и актуализировать адресные сведения в федеральной информационной адресной системе по объектам недвижимости, расположенным на территории Московской области. Им воспользовались 462 тыс. раз.

И замыкает пятерку популярнейших градостроительных сервисов — «Электронный перечень особо ценных продуктивных сельскохозяйственных угодий». К сервису обращаются жители Московской области и представители бизнеса, чтобы узнать о пересечениях земельного участка с землями сельскохозяйственного назначения, а также актуальных сведениях об особо ценных и мелиорируемых сельскохозяйственных угодьях. За все время работы к нему обратились 419 тыс. раз.

«Кроме того, год назад для специалистов на Геопортале был реализован ряд сервисов в формате калькулятора, которые позволяют оперативно рассчитать количество парковочных мест для зданий жилого и нежилого назначения, а также рассчитать комплекс элементов благоустройства и определения возможности его размещения на территории. В общей сложности сервисами воспользовались более 70 тыс. раз. Данные сервисы исключают необходимость проведения расчетов в ручном режиме и помогают специалистам избежать неточностей», — сообщил гендиректор ГБУ МО «Мособлгеотрест» Дмитрий Гаврилов.

Ознакомиться с полным перечнем сервисов можно на официальном сайте.

Ранее губернатор региона Андрей Воробьев заявил, что главы городских округов Московской области должны следить за проведением работ на территориях и контролировать соблюдение сроков строителями и подрядными организациями.