Почти 162 тыс человек посетили катки в Красногорске
Фото - © Пресс-служба администрации городского округа Красногорск
Катки с искусственным льдом в Красногорске с начала сезона приняли почти 162 тыс жителей и гостей округа. Покататься на них можно до 15 марта, сообщает пресс-служба администрации горокруга.
Минувшей зимой в разных районах Красногорска работали 59 катков. С 1 марта из-за потепления закрылись 54 площадки, расположенные во дворах.
До 15 марта продолжают работу пять катков с искусственным льдом. Холодильные установки позволяют эксплуатировать их даже при плюсовой температуре воздуха.
Катки открыты на стадионе «Зоркий», в образовательном центре «Вершина», Нахабинской гимназии №4 имени Героя РФ А. В. Водопьянова, возле Никольского храма в микрорайоне Павшинская пойма и на территории ЖК «Арт».
В этом сезоне на стадионе «Зоркий» помимо массовых катаний проводят дискотеки на льду. Ближайшая пройдет в субботу, 7 марта.
Ранее губернатор Подмосковья Андрей Воробьев сообщил, что Московская область старается удовлетворить спортивные запросы населения. В регионе не прекращается строительство спорткомплексов.
«Я услышал от школьников, что много бассейнов и ледовых катков не бывает», — сказал он.