Почти 162 тыс человек посетили катки в Красногорске

Катки с искусственным льдом в Красногорске с начала сезона приняли почти 162 тыс жителей и гостей округа. Покататься на них можно до 15 марта, сообщает пресс-служба администрации горокруга.

Минувшей зимой в разных районах Красногорска работали 59 катков. С 1 марта из-за потепления закрылись 54 площадки, расположенные во дворах.

До 15 марта продолжают работу пять катков с искусственным льдом. Холодильные установки позволяют эксплуатировать их даже при плюсовой температуре воздуха.

Катки открыты на стадионе «Зоркий», в образовательном центре «Вершина», Нахабинской гимназии №4 имени Героя РФ А. В. Водопьянова, возле Никольского храма в микрорайоне Павшинская пойма и на территории ЖК «Арт».

В этом сезоне на стадионе «Зоркий» помимо массовых катаний проводят дискотеки на льду. Ближайшая пройдет в субботу, 7 марта.

Ранее губернатор Подмосковья Андрей Воробьев сообщил, что Московская область старается удовлетворить спортивные запросы населения. В регионе не прекращается строительство спорткомплексов.

«Я услышал от школьников, что много бассейнов и ледовых катков не бывает», — сказал он.