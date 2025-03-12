Почти 1,5 тыс жителей Подмосковья сменили имя или фамилию с начала года

С начала года порядка 1,5 тыс. жителей региона сменили свое имя или даже фамилию. Получить такую госуслугу можно в любом удобном МФЦ у сотрудников ЗАГС. Для перемены имени нужно заплатить госпошлину, размер которой в этом году увеличен с 1,6 до 5 тыс. рублей. Об этом сообщает пресс-служба Минсоцразвития Подмосковья.

Как отмечают работники ЗАГС региона, перемена имени остается значимым шагом для многих, и, как показывает практика, чаще всего этот процесс связан с изменением фамилии у женщин, которые принимают фамилию мужа, если не сделали этого во время регистрации брака.

Однако, помимо классических причин, многие жители обращаются за сменой имени по более личным мотивам. Это может быть стремление начать новую жизнь, избавиться от негативных ассоциаций, связанных с прежним именем, или просто желание выбрать имя, которое больше соответствует их внутреннему миру.

Как поясняют сами жители, все больше людей стремятся выбирать имена, которые отражают их индивидуальность и предпочтения. Это может быть связано с модой, культурными трендами или даже личными увлечениями.

Ранее губернатор региона Андрей Воробьев сообщил, что благодаря цифровизации сейчас в Подмосковье после рождения ребенка можно оформить все необходимые документы прямо в палате роддома.

Так как все делается в «цифре», подразделения ЗАГСа на первых этажах в перинатальных центрах закрывают.