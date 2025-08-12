Почти 1,5 тыс рабочих мест появится в Балашихе к 2026 году

Общий объем инвестиций в промышленно-логистический кластер «Реалитек» к 2026 году достигнет 10,5 млрд рублей, из которых на долю резидентов Балашихи приходится около 5,2 млрд рублей. Реализация этого проекта дает новые возможности для развития промышленности, логистики и предпринимательства в городском округе. Об этом сообщает пресс-служба администрации округа.

За три года работы более 200 компаний приобрели земельные участки для строительства производств, складов и логистических центров. Уже 30% резидентов начали строительные работы, еще столько же планируют приступить к ним до конца 2025 года. В совокупности на предприятиях кластера будет создано около 4 800 рабочих мест, из которых примерно 1 400 появится в Балашихе.

Особое значение для городского округа имеют индустриальные парки «Демидов» и «Милованов Балашиха». Эти площадки становятся точками притяжения для малого и среднего бизнеса, на который приходится 80% резидентов кластера.

На производственные предприятия приходится 37%, на складские и логистические комплексы — 47%, металлообработку — 10%, торговлю — 6%.

«Резиденты кластера демонстрируют устойчивый рост, чему способствуют развитая инфраструктура, выгодное местоположение, государственная поддержка и стабильный спрос на продукцию, даже в условиях санкций», — отметил генеральный директор «Реалитек» Виталий Коляда.

Развитие индустриальных парков в Балашихе не только усиливает промышленный потенциал города, но и создает новые возможности для инвесторов, предпринимателей и жителей, обеспечивая экономический рост и новые рабочие места.

Ранее губернатор Московской области Андрей Воробьев заявил, что в регионе уделяют особое внимание развитию существующих и созданию новых промышленных производств.

«Мы в Подмосковье стараемся создавать максимально благоприятные условия для развития действующих производств и прихода новых. Инвестклимат в регионе всегда играет решающую роль», — отметил Воробьев.