Почти 1,5 млн человек посетили парки Подмосковья за прошлую неделю

За прошлую неделю парки Подмосковья привлекли внимание более 1,47 млн посетителей, что на 233 тыс. человек больше по сравнению с аналогичным периодом прошлого года. По информации пресс-службы Министерства благоустройства Московской области, с 3 по 9 февраля парки Подмосковья стали местом отдыха и развлечений для жителей и гостей региона.

Наибольшая посещаемость была зафиксирована в субботу, 8 февраля, когда более 240 тыс. человек посетили парки. За выходные дни общее число посетителей составило свыше 460 тыс. В будние дни средняя посещаемость парков также была значительной, превышая 200 тыс. человек.

Среди парков, привлекших наибольшее количество посетителей, стал парк «Пехорка» в городском округе Балашиха. «Пехорку» посетили более 47 тыс. человек. Парк, расположенный в центре города и окаймленный рекой Пехоркой, был благоустроен в 2017–2018 годах, что сделало его одним из популярных мест отдыха. В «Пехорке» есть новые игровые зоны, спортивные площадки, а также уникальные аттракционы, включая 5D-кинотеатр и контактный зоопарк. Также здесь обустроены площадки для детей, спортивные зоны и скейт-парк, а набережная парка продолжает развиваться с новыми игровыми зонами и арт-объектами.

Второе место по посещаемости занял Центральный парк в городском округе Пушкинский, который посетили более 36 тыс. человек. Этот парк славится красивой природой и оборудованной прогулочной зоной, а также спортивными и оздоровительными комплексами, включая скейтпарк и площадки для игр в баскетбол и теннис. Для удобства посетителей на территории парка работает система видеонаблюдения.

Третьим по популярности стал Парк Мира в городском округе Мытищи, который с 3 по 9 февраля посетили свыше 35 тыс. человек. Парк располагается на правом берегу реки Яузы и предлагает разнообразные локации для мероприятий, включая амфитеатр, фонтанную площадь и несколько детских площадок.

Четвертое место занял парк «Ёлочки» в городском округе Домодедово, где отдохнули более 32 тыс. человек. Парк разделен на зоны аттракционов и площадки для мероприятий, а также предлагает посетителям театральную галерею, эко-ферму и спортивные площадки.

Традиционно большим вниманием пользуется парк «Фабричный» в городе Дедовск, который за прошедшую неделю посетили свыше 30 тыс. человек. Парк предлагает уютные беседки, танцевальные и спортивные площадки, а также летнюю эстраду, где проходят разнообразные мероприятия. Одним из новых объектов, открытых в 2022 году, стал детский автогородок, позволяющий детям обучаться правилам дорожного движения в игровой форме.

Таким образом, парки Подмосковья продолжают оставаться популярными местами отдыха для жителей и гостей региона, предлагая разнообразные возможности для активного и семейного досуга.

Ранее губернатор Московской области Андрей Воробьев отметил, что посещаемость региональных парков кардинально выросла.

«Мы радикально увеличили посещение парков, и сейчас на первый план выходит тема поддержки качественного состояния и их календаря: летом это одни мероприятия, а зимой парки также должны работать», — сказал Воробьев.