Почти 1,3 тыс светильников обновили в Балашихе

Масштабная замена неэнергоэффективных светильников наружного освещения проведена в городском округе Балашиха. Обновление прошло в рамках муниципальной программы «Формирование современной комфортной городской среды». Об этом сообщает пресс-служба администрации округа.

В результате проведенных работ улицы и дворы городского округа стали еще более светлыми и безопасными в темное время суток. Современные энергосберегающие светильники позволяют существенно снизить потребление электроэнергии и повысить качество освещения общественных пространств.

Всего было заменено около 1300 светильников. Новые световые конструкции отличаются своей долговечностью, устойчивостью к погодным условиям и обеспечивают равномерное освещение прилегающих территорий.

Реализация проекта способствует улучшению городской инфраструктуры и комфортной среды для жителей Балашихи.

Инициированный губернатором Московской области Андреем Воробьевым проект «Светлый город» направлен на ликвидацию недоосвещенных мест в регионе, повышение энергоэффективности уличного освещения, а также создание комфортных условий в местах проведения досуга жителей.