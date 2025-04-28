сегодня в 16:33

Почти 1000 жителей округа Шаховская проголосовали за новую городскую среду

В муниципальном округе Шаховская продолжается голосование в рамках программы «Формирование комфортной городской среды». Жителям предлагается определить, какая из двух территорий будет благоустроена в первую очередь: 3-я очередь 1-й Советской улицы (от светофора до Рижского шоссе) или пешеходная зона по 1-му Советскому переулку, сообщила пресс-служба администрации муниципалитета.

Активность граждан свидетельствует о высокой заинтересованности в развитии и улучшении городской среды. На данный момент свой выбор сделали уже почти 1000 человек.

Для обеспечения максимальной доступности голосования организованы различные способы участия: На улицах работают волонтеры, готовые оказать помощь и ответить на вопросы. Онлайн-голосование: Жители могут отдать свой голос, перейдя по специальной ссылке и с помощью QR-кодов.

Голосование продлится до 12 июня. Принять участие может каждый желающий, достигший 14-летнего возраста и зарегистрированный на территории муниципального округа Шаховская.

Реализация программы «Формирование комфортной городской среды» позволит создать более удобное и привлекательное пространство для жизни, работы и отдыха жителей округа. Администрация призывает всех неравнодушных граждан принять активное участие в голосовании и внести свой вклад в развитие Шаховской.

Губернатор Подмосковья Андрей Воробьев ранее призвал глав городских округов включиться в решение вопросов, имеющих важность для качества жизни, волнующих жителей.

«Глав я традиционно прошу включиться, изучив информацию по каждой территории, и взять ее в работу», — отметил Воробьев.