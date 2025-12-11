Почти 100 волонтеров наградили в Дубне в честь Дня добровольца

В Дубне 9 декабря почти 100 волонтеров получили благодарственные письма и памятные подарки за вклад в развитие добровольчества, сообщает пресс-служба администрации горокруга.

В Дубне 9 декабря прошло торжественное мероприятие, посвященное международному дню добровольца. Почти 100 жителей города, которые активно участвуют в волонтерской деятельности, были отмечены благодарственными письмами и памятными подарками. Награды вручали представители министерства информации и молодежной политики Московской области, глава городского округа Дубна и совет депутатов наукограда.

Особую благодарность выразили волонтерам серебряного возраста за помощь бойцам в зоне СВО. Среди награжденных — люди разных возрастов, которые помогают в организации городских мероприятий, участвуют в поисковых операциях, поддерживают раненых и жителей новых регионов, а также заботятся о животных.

Глава Дубны Максим Тихомиров отметил, что число добровольцев в городе ежегодно растет, и выразил признательность всем, кто безвозмездно помогает городу, региону и стране. Волонтеры Дубны стали символом преемственности поколений и неравнодушия к окружающим.

Ранее губернатор Подмосковья Андрей Воробьев поблагодарил волонтеров региона. Он подчеркнул, что добровольцы занимаются очень важными вопросами, решают многие проблемы.

«Я благодарен всем волонтерам, особенно тем, кто является лидерами этого движения — наставникам», — сказал он.