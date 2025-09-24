Почти 100 тыс рублей заплатили нарушители Подмосковья за незаконный сброс отходов

Инспекторы эконадзора Минэкологии Московской области вынесли постановления о назначении административных наказаний по фактам нарушения природоохранного законодательства в четырех округах. Нарушения были установлены сотрудниками полиции. Об этом сообщает пресс-служба Минэкологии Подмосковья.

Граждане осуществили незаконный сброс отходов в деревне Бородино округа Лотошино, в деревне Раздоры Одинцовского округа, а также в деревне Горетово Можайского округа и в самом городе Можайск. В деревне Морево Рузского округа сотрудник одной из местных компаний допустил разлив жидких отходов на почву.

Все нарушители привлечены к административной ответственности в виде штрафов, сумма которых составила почти 100 тысяч рублей. Совместные действия специалистов Минэкологии и сотрудников правоохранительных органов по пресечению нарушений правил обращения с отходами продолжаются.

Губернатор Московской области Андрей Воробьев ранее поручил пресекать незаконные навалы строительного мусора и жестко наказывать нарушителей.

«Там, где обнаруживаются свалки, должны быть камеры и неотвратимое наказание. Без этого мы не победим», — сказал Воробьев.