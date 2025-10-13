Почти 100 торговых объектов демонтировали в Ленинском округе

В Ленинском городском округе продолжается масштабная работа по демонтажу незаконно установленных нестационарных торговых объектов в рамках поручения губернатора Московской области Андрея Воробьева. На середину октября 2025 года демонтированы 98 нестационарных торговых объектов. Об этом сообщает пресс-служба Ленинского городского округа.

«В рамках реализации программы демонтированы 77 нестационарных торговых объектов из первоначального списка, включающего 112 объектов. В отношении оставшихся 35 объектов ведется плановая работа: 18 объектов будут демонтированы по предписанию администрации городского округа и в досудебном порядке, а еще 16 будут демонтированы после принятия соответствующего решения суда и вступления его в законную силу. Параллельно осуществляется демонтаж дополнительных объектов, не включенных в первоначальный перечень, — уже снесена 21 такая конструкция», — сказал начальник отдела сельского хозяйства и продовольствия администрации Ленинского округа Андрея Асеева.

В течение III квартала 2025 года была проведена активная работа по демонтажу 33 торговых объектов, среди которых 11 располагались на муниципальных землях и 22 — на территориях частной собственности. Одновременно с этим 9 объектов капитального строительства были приведены в соответствие с установленными требованиями и нормативами.

«Системная работа по выявлению и демонтажу незаконных торговых объектов ведется в Ленинском округе на постоянной основе. Это важная часть комплексного благоустройства и создания комфортной городской среды для наших жителей. Поэтому просим всех предпринимателей осуществлять свою деятельность исключительно в правовом поле», — добавил Андрей Асеев.

Согласно утвержденному графику работ, до 20 ноября 2025 года планируется завершить демонтаж всех оставшихся 35 объектов из основного списка. По итогам реализации программы общее количество демонтированных нестационарных торговых объектов достигнет 133, включая 21 объект, демонтированный сверх плана.

Ранее губернатор Московской области Андрей Воробьев анонсировал подробное обсуждение о размещении неторговых объектов в Подмосковье.

«Нам предстоит детально обсуждать порядок размещения неторговых объектов в XXI веке, когда меняются стандарты строительства, когда в современных комплексах предусмотрено все для того, чтобы во дворах не было машин, а на первых этажах малый бизнес мог чувствовать себя легально и уверенно», — заявил Воробьев.