Почти 100 рекламных объявлений убрали в лесах 2 округов Подмосковья в этом году

В рамках патрулирования лесного фонда сотрудники филиала «Русский лес» ГКУ МО «Мособллес» еженедельно проводят мероприятия по демонтажу рекламных конструкций, самовольно установленных на лесных территориях округов Серпухов и Ступино. С начала 2024 года лесничими ликвидировано 97 несанкционированных рекламных баннеров, размещенных на деревьях. Чаще всего они встречаются вдоль федеральных трасс и дорожных развязок, а также вблизи населенных пунктов. Об этом сообщает пресс-служба регионального Комлесхоза.

Лесничим приходится периодически удалять несанкционированную рекламу с деревьев в лесном фонде, поскольку распространители рекламы упорно продолжают ее развешивать. Крепление плакатов и вывесок на живых деревьях проволокой или гвоздями наносит непоправимый вред — приводит их к усыханию и последующей гибели.

Незаконное ее размещение может повлечь за собой наложение административного штрафа: на граждан в размере от 3 до 4 тыс. рублей; на должностных лиц — от 20 до 40 тыс. рублей; на юридических лиц — от 200 до 300 тыс. рублей.

Попытка рекламодателей сэкономить обернется им дополнительными расходами.

Ранее губернатор Подмосковья Андрей Воробьев рассказал, что Московская область должна соответствовать современному и комфортному облику.

«Эстетически наш регион должен соответствовать определенным требованиям. Такая работа ведется нами достаточно давно», — сказал Воробьев.