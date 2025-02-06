Почти 100 педагогов привлекли в образовательные учреждения Лобни за 2024 год
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Первый заместитель главы городского округа Лобня Владимир Зиновьев встретился с руководителями образовательных учреждений города, сообщает пресс-служба администрации муниципалитета.
На совещании были рассмотрены результаты деятельности каждого учреждения за 2024 год, а также трудности, возникающие в процессе работы.
На встрече обсудили вопросы кадровой политики, привлечения учителей и младшего обслуживающего персонала в систему образования.
Всего в Лобне 577 учителей. В прошлом году привлекли 99 педагогов, в том числе 33 из других регионов РФ.
Особое внимание было уделено вопросам детской безопасности и стратегии развития образовательных учреждений на 2025 год.
В настоящее время в городском округе функционирует 36 образовательных организаций, включая дошкольные.
Ранее губернатор Московской области Андрей Воробьев поручил решить вопрос с нехваткой учителей.
«Мы открываем много школ, и у нас значительно растет контингент, плюс, получается, что дефицит кадров мы ощущаем во все больших и больших направлениях нашей работы», — добавил глава региона.