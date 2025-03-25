Почти 100 фасадов МКД очистили от незаконных надписей в Подмосковье за февраль

Граффити и рисунки, размещенные без согласования с собственниками и органами местного самоуправления, считаются порчей имущества и вандализмом. За подобные действия предусмотрена административная ответственность. Об этом сообщает пресс-служба министерства по содержанию территорий и государственному жилищному надзору Подмосковья.

Ликвидация таких «художеств» — задача управляющих организаций, которые выполняют работы за счет средств текущего ремонта.

Так, за прошлый месяц специалисты коммунальных служб под контролем инспекторов министерства по содержанию территорий и государственному жилищному надзору Московской области очистили порядка 100 фасадов многоквартирных домов региона от несанкционированных рисунков, рекламы и надписей.

Если вы заметили рисунки, несогласованные граффити на стенах вашего многоквартирного жилого дома — сообщите в свою управляющую организацию или в Единую диспетчерскую службу через портал ЕДС МО.

Ранее губернатор Московской области отметил, что работа по обеспечению чистоты в Подмосковье будет вестись и дальше.

«Я очень надеюсь, что в каждом городе, в каждом населенном пункте наши жители будут бережно относиться к чистоте. А все, что касается коммунальных служб, безусловно, эта работа нами ведется, и дальше будет реализовываться опять же в технологическом режиме», — рассказал Воробьев.