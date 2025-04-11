Почти 100 человек побывали на выездном приеме администрации Дмитровского округа

В Дмитровском округе регулярно ведется работа выездной администрации. Эта форма взаимодействия с населением позволяет жителям решать многие вопросы, не записываясь на прием к главе, профильным заместителям главы или руководителям служб и учреждений, сообщила пресс-служба администрации муниципалитета.

Очередной выездной прием населения был проведен в Дмитрове в филиале «ДЗФС» ЦДК «Созвездие».

Активные жители поселка совхоза «Останкино» обратились по поводу неисправности канализационного коллектора. Иван Курданин сообщил им, что специалисты «Некрасовского водоканала» уже проложили новую трассу напорного коллектора, приобрели глубинные насосы и установили временную КНС. В ближайшее время подключат кабель электропитания для насоса.

Глава округа дал поручение директору МУП «Некрасовский водоканал» Михаилу Костышину до 18 апреля завершить работы по подключению нового насоса к энергосистеме для запуска станции.

Жители села Внуково обратились к Ивану Юрьевичу с благодарностью: «Иван Юрьевич, огромное Вам спасибо! Мы были на выездной администрации в январе, просили помочь с открытием в селе групп и кружков для детей, чтобы не ездить в Дмитров. И нам их открыли! Дети занимаются с огромным удовольствием».

Они пригласили главу округа приехать в село, пообещав напечь пирогов, чтобы обсудить за чашкой чая, что еще нужно сделать во Внуково для комфорта жителей. Среди необходимых улучшений — обустройство парковки около Троицкого храма, оборудование остановочных пунктов с расписанием автобусов, а также детская и спортивная площадки, так как в селе много детей.

«Обязательно приеду, будем вместе решать ваши запросы», — сказал глава Дмитровского муниципального округа Иван Курданин.

Пенсионеры, занимающиеся по программе «Активное долголетие», выразили благодарность за эту программу губернатора и попросили организовать для них занятия теннисом на кортах, как открытых, так и крытых, чтобы выделялись часы для этой категории спортсменов-любителей.

«Договоримся так: через месяц встречаемся вновь, я сообщаю, где вы сможете заниматься теннисом. А подготовите предложения о том, чем еще хотят заниматься участники программы. Будем развивать и поддерживать ваши занятия», — сказал Курданин.

К Сергею Мартреничеву, заместителю главы округа, во время выездной администрации поступила просьба от жителей села Внуково об очистке пруда.

«Эти работы будут включены в государственную программу Московской области „Экология и окружающая среда Подмосковья“ на 2026 год. Но мы постараемся сделать все возможное, чтобы провести очистку пруда в этом году», — сказал Сергей.

Всего в этот день во время работы выездной администрации поступило около 100 обращений — от благоустройства и экологии до работы управляющих компаний.

На большинство вопросов были сразу даны ответы, на обращения, которые требуют детального рассмотрения, заявители в ближайшее время получат ответы.

«Как хорошо, что в нашем округе проводятся выездные приемы. Я уже второй раз прихожу на такие встречи с сотрудниками администрации. Мне помогли решить мои вопросы. Я очень довольна, спасибо!» — поделилась жительница ул. Сенной, г. Дмитрова Ирина.

Губернатор Подмосковья Андрей Воробьев ранее призвал глав городских округов включиться в решение вопросов, имеющих важность для качества жизни, волнующих жителей.

«Глав я традиционно прошу включиться, изучив информацию по каждой территории, и взять ее в работу», — отметил Воробьев.