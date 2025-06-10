Почти 1 тыс вызовов приняли операторы-психологи Системы-112 Подмосковья в 2025 г

Главной задачей, стоящей перед операторами-психологами Системы-112 Подмосковья, является оказание помощи людям, попавшим в экстренную ситуацию. Психологи-112 оказывают психологическую помощь заявителям до прибытия экстренных оперативных служб, подсказывают, какие действия необходимо предпринять. К тому же, они остаются на связи до разрешения ситуации и помогают успокоиться звонящим в стрессовом состоянии. Об этом сообщает пресс-служба Системы-112 Московской области.

В Системе-112 Московской области операторы-психологи работают со дня ее основания (1 июня 2015 года). За это время ими принято и обработано уже более 41 тыс. вызовов.

А с начала 2025 года поддержка психологами оказана около 1 тыс. раз. Операторы-психологи оказывают помощь жителям и гостям региона круглосуточно.

Система-112 Московской области — это универсальный помощник всем, кто попал в экстренную ситуацию или стал свидетелем происшествия. При звонке на номер «112» оператор оперативно передает информацию экстренным службам — скорой помощи, МЧС, полиции, ГИБДД, аварийной газовой и другим службам.

Обратиться в Службу Спасения Подмосковья можно пятью разными способами: с помощью звонка или СМС, написать в чат-бот в telegram, воспользоваться мобильным приложением «112МО», а также посредством системы ЭРА-ГЛОНАСС.

Губернатор Московской области Андрей Воробьев поручил членам правительства региона и главам горокругов внимательно относиться к поручениям жителей и их обращениям по разным вопросам.

«Прошу серьезно отнестись к уязвимым и чувствительным местам, которые беспокоят жителей. Я очень надеюсь, что у каждого есть все необходимые ресурсы для того, чтобы в этот период, по-своему сложный, мы прошли с весьма заметными переменами», — сказал глава региона.